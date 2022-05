Förderverein St. Josef trägt die Kosten : Diefflen erhält neue Anlage für die Kirchturmuhr

Diefflen Bald sind sie wieder zu hören: die Glocken der Pfarrkirche St. Josef in Diefflen.

Nach Zeiten des pandemiebedingten Stillstandes hat der Förderverein St. Josef Diefflen dieser Tage seine Arbeit wieder aufgenommen und in der ersten Vorstandssitzung ein Förderprojekt beschlossen. Seit geraumer Zeit war die Hauptuhr der Glockenläuteanlage der Pfarrkirche St. Josef in Diefflen aufgrund von Schäden ausgefallen. Sehr zur Verärgerung der Dieffler Bürger, wenn sie die Zeit am Glockenturm ihrer Kirche, ein Wahrzeichen des Dillinger Stadtteils, ablesen wollten, wie Pressewart Walter Birk in einer Pressemitteilung des Vereins berichtet.