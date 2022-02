Aufführung in der Stadthalle : Die Tollkirschen treten in Dillingen auf

Die Tollkirschen treten in Dillingen auf

Aufführung in der Stadthalle

Dillingen „Donna mobile“ heißt das aktuelle Programm der Tollkirschen, das die Zuschauer in ein Café führt.

Die Tollkirschen gastieren am Freitag, 25. März, um 20 Uhr in der Stadthalle in Dillingen. Im Rahmen Frauenbühne der Stadt präsentieren sie ihr aktuelles Programm „Donna mobile“.