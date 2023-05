Basketball Auch Prügel halten die Diamonds nicht auf

Die Basketballerinnen der Dillingen Diamonds sind am Ziel: Ein Jahr nach dem Abstieg kehren sie direkt wieder in die 2. Bundesliga zurück. Die Mannschaft von Trainer Rouven Behnke musste sich am Samstag im zweiten Aufstiegsspiel bei den Basket Ladies Kurpfalz zwar mit 51:54 (29:24) auf abenteuerliche Weise geschlagen geben. Nach dem 57:47-Hinspielerfolg sieben Tage zuvor in Dillingen reichte das Ergebnis aber aus, um die rasche Zweitliga-Rückkehr perfekt zu machen.