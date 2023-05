Basketball Zwischen Anspannung und Vorfreude

Dillingen · Die Diamonds peilen die schnelle Rückkehr in die 2. Basketball-Liga an. In einem Punkt sehen sie den Gegner der Aufstiegsrunde aber im Vorteil.

05.05.2023, 14:57 Uhr

Kapitänin Myrielle (am Ball) führte die Dillingens Diamonds vor drei Wochen zum Pokal-Triumph. Folgt nun die Rückkehr in die 2. Bundesliga? Foto: Thomas Wieck

Von David Benedyczuk

Es wird ernst für die Basketballerinnen der Dillingen Diamonds: An diesem Samstag um 18 Uhr bestreitet das Team von Trainer Rouven Behnke das erste von zwei Aufstiegsspielen zur 2. Bundesliga, aus der die Damen der SG Saarlouis-Dillingen im Vorjahr ganz knapp abgestiegen waren.