Deutsche Radio Philharmonie Schwermütige und rätselhafte Klänge

„Sozusagen selbstorganisiert“ – diese Formulierung der Ankündigung sagt viel. Systeme sind selbstorganisiert, wenn sie in und durch sich ohne äußeren Einfluss Strukturen aufbauen, erhalten und verändern. Ähnliches meint der Name Pur für das Ensemble aus Mitgliedern der Deutschen Radio Philharmonie (DRP) Saarbrücken-Kaiserslautern. Für das Konzert am Donnerstagabend in der halbvollen Stadthalle Dillingen gilt dasselbe: Es entwickelte durch die Interaktionen der Ausführenden eine eigene Dynamik und zunehmend eine komplexe, wohl strukturierte Musikalität von bemerkenswerter Schwer- und Anmut.