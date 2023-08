Fußball Auch eine Liga höher läuft es blendend

Der Neue für die linke Außenverteidiger-Position hat sich gleich in der Startelf festgebissen: Niklas Allenfort hat für den FV Diefflen alle sechs Saisonspiele in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar von Beginn an bestritten. Der 21-Jährige, der in den beiden vergangenen Jahren für Saarlandligist Borussia Neunkirchen spielte, bringt es vor dem Heimspiel an diesem Freitag um 20 Uhr gegen Aufsteiger FC Bitburg auf 523 Minuten Einsatzzeit. Das sind die drittmeisten in seiner Mannschaft hinter Fabian Poß (540 Minuten) und Fabio Götzinger (538).