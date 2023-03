Demo und Kungebung in Dillingen Rund 800 Dillinger-Beschäftigte fordern faire Strompreise

Unter dem Motto „Faire Strompreise für alle“ demonstrierten am Dienstag rund 800 Beschäftigte der Dillinger Hütte und zogen hierfür vom Tor 1 bis in den Dillinger Stadtgarten. Zu der Demo hatte die IG Metall aufgefordert. Die Gewerkschaft und auch die Betriebsräte von Dillinger sehen aufgrund der gestiegenen Stromkosten die Transformation zu grünem Stahl in Gefahr.

Foto: Ruppenthal