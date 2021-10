Feierliche Eröffnung in Dubai : Das größte Riesenrad der Welt kommt aus dem Saarland

Feierliche Eröffnung in Dubai

Dubai/Dillingen Im Land der Superlative gibt es eine neue XXL-Attraktion zu bestaunen: Das größte Panorama-Riesenrad der Welt ist in Dubai eröffnet worden. Ohne Beteiligung aus dem Saarland wäre dies nicht möglich gewesen.

Das größte Riesenrad der Welt, das Ain Dubai, ist nach sechs Jahren Bauzeit am 21. Oktober feierlich eingeweiht worden. Die neue Attraktion, dessen Bau im Mai 2015 auf der künstlich aufgeschütteten Insel Bluewaters Island begann, ist stolze 250 Meter hoch. Das Riesenrad überragt den bisherigen Rekordhalter, das „High Roller“ in Las Vegas, um 50 Meter. Im Bauwerk der Superlative wurden 9000 Tonnen Stahl von Dillinger verbaut. Damit wiegt das Riesenrad „Ain Dubai“ mehr als acht Flugzeuge des Typs „Airbus A380“.

Die Eröffnung des Riesenrads fällt in die Zeit der Weltausstellung EXPO, die vom 1. Oktober 2021 bis 31. März 2022 ebenfalls in Dubai stattfindet. Das Bauwerk sollte ursprünglich zur Expo im Jahr 2020 eröffnet werden, doch so wie die Weltausstellung wurde auch dieser Eröffnungstermin verschoben.