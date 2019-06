Marienhaus-Klinikum in Dillingen geschlossen : „Ein mulmiges Gefühl ist es schon“

DILLINGEN Das Dillinger Krankenhaus hat endgültig seine Pforten geschlossen.

Am Mittwoch wurde der stationäre Betrieb des Marienhaus-Klinikums Saarlouis-Dillingen am Standort Dillingen endgültig eingestellt. Die Schließung des ehemaligen Hütten-Krankenhauses bedeutet das Ende eines rund 130-jährigen Stückes Stadtgeschichte. Die letzten fünf Patienten der noch verbliebenen Stationen Neurologie und Innere Medizin/Kardiologie wurden am Vormittag nach Saarlouis verlagert.

Betriebsbedingte Kündigungen wird es nicht geben, nur eine normale Fluktuation, versicherte die Kaufmännische Direktorin Ulla Herber-Meier. Auch Karl Klemis wird sich Ende des Jahres in den Ruhestand verabschieden. Bis dahin wird er sich um die Abwicklung des Standortes Dillingen kümmern. Das historische Gebäude wird auch in Zukunft genutzt durch Arztpraxen, Wohnungen für Schwestern und Medizin-Studenten sowie durch die Zentralverwaltung Süd der Marienhaus-Gruppe. Die Abteilung für Altenhilfe und das Baumanagement sind bereits eingezogen.

Doch zunächst mussten am Mittwoch die verbliebenen Patienten mit Hilfe des DRK Dillingen ins Saarlouiser Marienhaus-Klinikum transportiert werden. „Wir werden wohl früher fertig sein als geplant“, schätzte Einsatzleiter Marco Schnubel ein. Mit sieben Sanitätern sowie drei Krankenwagen war das DRK für den Transport zuständig. An Pfingsten waren noch bis zu 24 Patienten im Dillinger Krankenhaus, doch durch Entlassungen in den letzten beiden Tagen war die Zahl deutlich gesunken. Die Schließung des Dillinger Krankenhauses war ein langjähriges Sterben auf Raten, aber am Ende ging alles ganz schnell.