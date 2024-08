Schmuckstücke in Szene gesetzt Unimog und Crèmeschnittchen treffen sich im Dillinger Stadtpark

Ein Unimog feiert Geburtstag. „Am 17. August wird er 60 Jahre alt“, sagt Christoph Ewen aus Saarfels. In stolzem Mattblau präsentierte sich der Senior am Wochenende beim Young- und Oldtimer-Sommerfest der Oldtimerfreunde untere Saar den Besuchern im Dillinger Stadtpark. Etwa 1000 Old- und Youngtimer wurden dort gezeigt.