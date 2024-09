Diese Musiker und Sänger sind dabei „Erwarten zwei großartige Konzerterlebnisse“ – Classics Night wieder zu Gast in Dillingen

Noch fehlen Bühne und Musiker, doch bereits jetzt laufen die Vorbereitungen für die zwölfte Auflage der Dillinger Classics Night „auf Hochtouren“ – das kündigt der künstlerische und musikalische Leiter Thomas Bernardy im Pressegespräch an. Denn die beliebte Konzertveranstaltung kehrt unter dem Motto „Sehen – Hören – Fühlen“ am Freitag und Samstag, 20. und 21. September, zurück. Einlass ist jeweils um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr im Lokschuppen in Dillingen.