Kostenpflichtiger Inhalt: Christmas Party und Heiligmorgen : Die große Party vor dem besinnlichen Fest

Bis in den Nachmittag hinein feierten die Besucher bei der Christmas Party auf dem Gleisdreieck in Dillingen. Foto: Johannes A. Bodwing

Dillingen/Saarlouis Christmas Party in Dillingen, Heiligmorgen in Saarlouis: Die Gäste ließen sich die Weihnachtsstimmung vom Regen nicht verderben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Johannes Bodwing und Tina Leistensachneider

„Heute Morgen habe ich noch gedacht, so ein Mist“, merkte dazu ein Besucher an. Und meinte, kurz bevor er im Zelt verschwand: „Jetzt dränge ich mich mal durch, vielleicht treffe ich ja jemanden.“ „Gemütlich quatschen“, wurde als ein Grund für das Stelldichein genannt. Dabei reichten die Themen vom geplanten Winterurlaub über die kleinen Wehwehchen bis zu Erlebnissen mit Arbeitskollegen, Freunden und Nachbarn.

„Leute treffen“ war ein weiterer Anlass für den Weg zum Gleisdreieck. Um die zu finden, musste man sich in Schlangenlinien durch die Menge zwängen. Vorbei an Menschen mit roter Mütze oder Rentiergeweih. Andere standen in Zivil da, das Gläschen Sekt in der Hand, den Becher Glühwein oder ein Fläschchen Bier. Auch im Zelt war es zeitweise eng zwischen Theke und Bühne. Für den Nachschub an Getränken sorgte wie immer „Linns Café“.

Diese gut gelaunte Gruppe aus Saarlouis zieht seit fünf Jahren am Heiligmorgen durch die Straßen der Altstadt, um zusammen zu feiern. Foto: leis/Tina Leistenschneider

Auf der Bühne schräg gegenüber trugen die „Dillingen All Stars“ professionelle Livemusik zur großen Party bei. Eine Mischung bekannter Hits aus Rock und Pop sowie Weihnachtsliedern. Während ringsum Geschäfte und Cafés nach und nach die Türen schlossen, ging es auf dem Gleisdreieck noch bis in den Nachmittag hinein weiter.

Lesen Sie auch Heiligmorgen in Saarlouis : Polizist beim Streit Schlichten leicht verletzt

In Saarlouis dröhnte laute Musik aus den Boxen, verwandelten Hits von Schlagersängerin Mia Julia die Straßen der Altstadt eher in eine Partymeile als in ein weihnachtliches Wintermärchen. Das lässt mit Blick aufs Thermometer aber ohnehin auf sich warten, vielleicht liegt es auch daran, dass sich der Andrang zum traditionellen Heiligmorgen in der Saarlouiser Altstadt noch in Grenzen hielt. „Es ist für die Verhältnisse wenig los“, meinte ein Besucher, seit zehn Jahren ist der Heiligmorgen für ihn eine Pflichtveranstaltung. Wieso? „Weil man da die ganzen Leute von früher nochmal trifft, die man in der Regel nur einmal im Jahr sieht“, sagte er.

Immer wieder begrüßten sich Menschen in der Gasse, lagen sich in den Armen und wünschten sich frohe Weihnachten. Manche von ihnen liefen mit roter Zipfelmütze an den Passanten vorbei, manch andere trugen winterliche Anzüge oder gar ein Nikolauskostüm, während eine Gruppe spontan eine Tanzeinlage hinlegte.

„Wir trinken einen auf den Heiligmorgen“, sagte eine Besucherin, die mit ihrer Arbeitskollegin in die Altstadt gekommen war. „Zum ersten Mal“, betonte diese. Ihr Eindruck? „Es ist Wahnsinn, wie viele Menschen hier sind. Ich finde es toll, dass alle Altersklassen gemeinsam feiern“, sagte sie. Zeitweise nahm der Andrang zu, bisweilen gab es in der Sonnen- und Bierstraße fast kein Durchkommen. Sonnenstrahlen wechselten sich mit Regen ab. Dennoch zog es den ein oder anderen vor die Tür.

Trotz Regenwetters kamen viele Menschen in die Saarlouiser Altstadt, um gemeinsam auf den Heiligmorgen anzustoßen. Foto: leis/Tina Leistenschneider