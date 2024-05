Vorlesewettbewerb der Grundschulen Christina Dollwet aus Dillingen gewinnt Lesedino-Regionalentscheid in der Stadtbibliothek Dillingen

Als Christina Dollwet ihren Namen hört, bricht es aus ihr heraus: Unter lautem Jubel springt sie in die Luft – die Freude ist der Zehnjährigen sichtlich ins Gesicht geschrieben: Sie hat den Regionalentscheid des Lesedino-Vorlesewettbewerbs in der Stadtbibliothek Dillingen gewonnen. Mit ihrem deutlichen Vortragen aus „Die Schule der magischen Tiere“ und dem ihr unbekannten Text sowie ihrem sichtlichen Spaß am Lesen konnte die Zehnjährige von der Römerschule in Dillingen am Montag die dreiköpfige Jury derart beeindrucken, dass sie die höchste Punktzahl erzielte. Für sie geht es nun am 20. Juni zum Landesentscheid nach Saarbrücken.