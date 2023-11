Mit Ausblick in die Zukunft Chorklang Pachten blickt auf Jubiläumsjahr

Der Kirchenchor Chorklang Pachten lud seine Mitglieder zur jährlichen Hauptversammlung in das Gasthaus Hauch-Knopp beim „Oskar“ ein. Im Vorfeld der Versammlung gestaltete der Chor unter Leitung von Hans-Martin Rupp die Heilige Messe für die Lebenden und Verstorbenen des Chores, die von Pater Selva in der Pfarrkirche St. Maximin in Pachten zelebriert wurde. Im Mittelpunkt stand dabei die „Missa princeps pacis“ von William Llyod Webber. Im Anschluss daran ging es zum Oskar, wo sich die anwesenden Mitglieder für die anstehende Sitzung stärkten.