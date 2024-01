Kirchenchor wird 150 Jahre alt Chorklang Pachten sucht für sein Jubiläumsjahr noch Projektsänger

Im Sommer feiert Chorklang am Samstag, 13. Juli, um 18 Uhr ebenfalls in der Pfarrkirche St. Maximin mit der Darbietung einer deutschen Popmesse von Michael Schmoll. Abgerundet wird das Festjahr zwischen den Jahren am Sonntag, 29. Dezember, um 17 Uhr von einem großen Chor- und Orchesterkonzert, bei dem das „Oratorio de Noel“ von Camille Saint-Saëns und die „Spatzenmesse“ von Wolfgang Amadeus Mozart zur Aufführung kommen. Zwischen den beiden größeren Chorwerken führt der Chor die „Romance“ in Des-Dur op. 37 von Saint-Saens und das „Andante“ in C-Dur KV 315 von Mozart jeweils für Querflöte und Orchester auf. Solistin ist dabei Chorsängerin Martina Scharfe.