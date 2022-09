Dillingen : CDU fordert mehr Transparenz im Verfahren um Förderschule

Wie geht es mit der Förderschule am Ökosee in Dillingen weiter? Diese Woche soll darüber entschieden werden. Foto: Ruppenthal

Dillingen Die Arbeiterwohlfahrt will die Trägerschaft der Förderschule Ökosee in Dillingen an den Kreis abgeben. Die CDU fordert den Erhalt der Schule.