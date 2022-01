Keine Entlassungen : „Wirtschaftlich und personell nicht mehr vertretbar“ – Caritasverband löst Sozialstation Dillingen/Nalbach auf

DILLINGEN/NALBACH Der Caritasverband Saar-Hochwald löst seine Sozialstation Dillingen/Nalbach auf. Wie es jetzt für Personal und Kunden weitergehen soll.

Demnach kümmere sich das Personal der Sozialstation Lebach/Schmelz nun zusätzlich um die Kunden in Nalbach, Piesbach, Körprich und Bilsdorf. „Die in Dillingen angesiedelte Sozialstation war die kleinste von sieben in den Kreisen Saarlouis und Merzig. Eine Fortführung des Betriebes war wirtschaftlich und personell nicht mehr vertretbar“, berichtet Kettern. Insgesamt 26 Vollzeitbeschäftigte arbeiteten zuletzt in der Sozialstation Dillingen. „Im Bereich der ambulanten Pflege hatten wir 2021 einen hohen Krankenstand beim Personal in Dillingen und konnten personelle Engpässe auch nicht durch Neueinstellungen kompensieren“, bedauert der Geschäftsführer. Auf dem Arbeitsmarkt gebe es kaum noch Pflegekräfte.