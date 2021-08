Bis Ende August : Erneute Tunnel-Sperrung wegen Brandschutz in Dillingen

Autofahrer müssen hier erst einmal einen Bogen machen: Der Tunnel „Umgehung Hüttenwerkstraße“ in Dillingen ist erneut wegen Brandschutzarbeiten gesperrt. Foto: Tom Peterson

Dillingen Bis Ende August wird die Unterführung in der „Umgehung Hüttenwerkstraße“ voraussichtlich noch gesperrt sein. Dabei sollten die Sanierungsarbeiten ursprünglich im vorherigen Jahr beendet werden. Die Stadt erklärt nun, warum Autofahrer jetzt das dritte Jahr in Folge mit Einschränkungen zu rechnen haben – und wie man trotzdem schnell an sein Ziel kommt.