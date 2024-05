Bürgermeisterwahl in Dillingen Für seine Ziele bleibt er am Ball – „Ich wollte immer den klassischen Verwaltungsberuf machen“

„Was ich später mal werden möchte: Verbeamtet sein.“ So lautete die Antwort von Thorsten Ewen in seinem Freundebuch. Schon früh wusste der 43-Jährige, wo ihn sein Weg hinführen würde. Heute ist er Kämmerer der Gemeinde Nalbach und erzählt uns in Diefflen, seinem Lieblingsort in Dillingen, seine Geschichte. „Hier hat alles angefangen“, sagt Ewen. Drei Jahre war er hier in den Kindergarten gegangen, verbrachte jede freie Minute und Ferien bei seinen Großeltern, mit denen er viel unternommen hat. Darunter sind einige schöne Erinnerungen, erzählt Ewen. „Diese trage ich in mir.“