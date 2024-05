Bürgermeisterwahl in Dillingen Christian Finkler im Porträt: „Mein größtes Hobby ist die Politik“

Christian Finkler tritt für das Amt des Bürgermeisters in Dillingen an. Zu seinem Lieblingsort in der Stadt zählt für ihn besonders das Freibad. Für dessen Modernisierung will er sich einsetzen. Auch dafür, dass dieses wieder einen Zehn-Meter-Turm bekommt.

Foto: Tina Leistenschneider