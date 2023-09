Wohnungsmangel „Das ist pure Natur dort“ – Dillinger Bürgerinitiative stellt sich gegen neue Wohnbebauung in Berliner Straße

Dillingen · In Dillingen herrscht Wohnungsmangel. Aus diesem Grund sollen an der Berliner Straße in Dillingen 75 neue Wohnungen entstehen. Doch dagegen formiert sich Widerstand. Was sind die Gründe?

24.09.2023, 18:14 Uhr

So sieht die erste Visualisierung der Wohnungsgesellschaft Saarland (Woge Saar) zum Projekt „Neues Wohnen Berliner Straße“ von 2021 aus. Hier sollen 75 neue Wohnungen entstehen. Foto: Wohnungsgesellschaft Saar

In der Berliner Straße in Dillingen will die Wohnungsgesellschaft Saarland (Woge Saar) sechs Mehrfamilienhäuser mit Tiefgarage bauen. Auf der rund 8500 Quadratmeter großen, bis dato unbebauten Fläche der Stadt, sollen 75 Wohnungen entstehen (wir berichteten).