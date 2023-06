Bürgerinformationsveranstaltung im Lokschuppen Dillinger Hütte informierte Bürger über aktuellen Stand der Planungen

Die Dillinger Hütte setzt im Zuge ihrer Transformation auf Transparenz – und hat deshalb am Dienstagabend zu einer ersten Bürgerinformationsveranstaltung in den Dillinger Lokschuppen geladen. „Sie ist der Beginn einer offenen Informationsreihe“, kündigte Martin Reinicke, Pressesprecher von Dillinger, an. Über 200 Bürgerinnen und Bürger waren der Einladung gefolgt und wollten sich über den aktuellen Stand der Umstellung auf grünen Stahl informieren. Einen Überblick über diesen Prozess gab Jonathan Weber vom Vorstand für Transformation bei der Stahl-Holding-Saar (SHS), der Dillinger und Saarstahl angehören.