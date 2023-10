Feuerwehreinsatz Feuer in Dillingen – Haus nicht mehr bewohnbar (mit Fotos)

Update | Dillingen · Aus einem Fenster in Dillingen schlagen Flammen. Die Feuerwehr ist wenige Minuten später am Einsatzort. Was genau passiert ist.

16.10.2023, 18:42 Uhr

Zimmerbrand in Dillingen 6 Bilder Foto: Feuerwehr/Christopher Heinrich

Von Jakob Hartung und Rolf Ruppenthal

Menschenrettung: Diese Alarmmeldung ging am Montag, 16. Oktober, um 9 Uhr morgens bei der Dillinger Feuerwehr im Kreis Saarlouis ein. Wie der Feuerwehrsprecher Christopher Heinrich mitteilte, seien die Einsatzkräfte nur wenige Minuten später vor Ort gewesen. Hier geht es zur Bilderstrecke: Zimmerbrand in Dillingen