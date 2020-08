Brand in Diefflen : Feuer lässt von den Oldtimern nichts mehr übrig

Brand in Diefflen

Nichts mehr übrig blieb von den Oldtimern, die in der früheren Tennishalle in Diefflen standen. Foto: BeckerBredel

Diefflen Einen Tag nach dem verherrenden Brand in Diefflen zeigt sich das ganze Schadensausmaß.

Am Tag nach dem Großbrand in Diefflen, wo die ehemalige Tennishalle und heutige Oldtimerwerkstatt völlig zerstört wurde, räumten Nachbarn ihre angrenzenden Garagen auf, die eigentliche Brandstelle war polizeilich abgesperrt. Die Polizeiabsperrung soll sicherstellen, dass noch nicht aufgeräumt wird, bevor die Spurensuche und die Schadensermittlung abgeschlossen sind. Die Polizei gab an, dass man von einer halben Million Euro Schaden ausgehe. Auch die verbrannten Oldtimer spielen da eine Rolle, sogar ein historisches Feuerwehrauto ist verbrannt. Der alte Rundhauber-Lkw LF 16 der Dillinger Wehr ist nicht mal mehr rot. Das Feuer hat den Lack weggebrannt.