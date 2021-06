Brand in Dillingen : Container bei der Dillinger Awo stehen in Flammen

Foto: BeckerBredel

Dillingen Auf dem Gelände der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in der Konrad-Adenauer-Allee in Dillingen hat es am Samstagabend gegen 19 Uhr gebrannt. Aus bisher unbekanntem Grund fingen zehn Metallcontainer, die mit Holz befüllt waren, im Innenhof der Behindertenwerkstatt der Awo Feuer.

Da die Feuerwehr schnell vor Ort war, konnte das Übergreifen auf den daneben stehenden LKW oder weitere Metallkörbe verhindert werden. Wie hoch der Sachschaden ist, ist bisher unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Im Einsatz waren die Freiwillige Feuerwehr Dillingen Stadt mit rund 20 Einsatzkräften, die Polizeiinspektion Saarlouis mit zwei Kommandos und ein Rettungswagen. Verletzt wurde niemand. Für die Einsatzdauer wurde die Straße durch Einsatzfahrzeuge halbseitig gesperrt.