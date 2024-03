Gründonnerstagsmarkt Feuer in Dillingen auf dem Gründonnerstags-Markt

Dillingen · In der Nacht zum Donnerstag musste die Dillinger Feuerwehr ausrücken, nachdem in einen Pavillon Strohballen und Ställe brannten. Im Verlauf der Löscharbeiten musste die Feuerwehr feststellen, dass auch in einem weiter entfernten Pavillon Feuer ausgebrochen war.

29.03.2024 , 16:42 Uhr

In der Nacht auf Donnerstag musste die Dillinger Feuerwehr ausrücken, nachdem in einem Pavillon Strohballen und Ställe brannten. Foto: Ruppenthal

Von Rolf Ruppenthal