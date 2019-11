Musik : Blues-Gitarrist Popa Chubby kommt nach Dillingen

DILLINGEN Der New Yorker Blues-Gitarrist Popa Chubby gastiert mit seiner „Prime Cuts Rock And Blues Revue“ am Samstag, 30. November, um 20 Uhr im Dillinger Lokschuppen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Popa Chubby, mit bürgerlichem Namen Ted Horowitz, wurde 1960 in der Bronx geboren. In seiner Kindheit hörte er die frühen 60er Soul- und R&B-Hits auf der Juke Box, die musikalischen Einflüsse von Otis Redding, Wilson Pickett, Aretha Franklin und Marvin Gaye prägen ihn bis heute.

Im Alter von 16 Jahren lernte er Gitarre spielen und wurde allmählich bekannt. In den späten 70er Jahren wurde der Musiker von der Punk-Rock-Legende Richard Hell für eine Welttournee engagiert. Während der 80er Jahre befasste sich Popa Chubby mit verschiedenen Musikstilen und konnte als Berufsmusiker überleben. Unter anderem arbeitete er mit Pierce Turner zusammen.

1990 wurde die Popa Chubby Band gegründet. Sein innovativer Stil verbindet den Blues mit Rock, Rap und Hip Hop. Mit seiner rasiermesserscharfen, beißenden Gitarre verbindet Popa Chubby künstlerisch die Wurzeln des Blues mit den modernen urbanen Elementen der Musik.

Auf seiner Europa Tournee im Herbst 2019 hat er ein Best-Of-Set im Gepäck. Im Vorprogramm spielen sein Keyboarder Dave Keyes und ein befreundetes Blues-Rock-Duo aus Brescia (Italien) namens Superdownhome.