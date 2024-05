Jubiläum der Stadtrechte Vor 75 Jahren begann für Dillingen eine neue Ära

Ein Festumzug, ein Gottesdienst, ein buntes Rahmenprogramm an drei Tagen sowie zum finalen Abschluss ein Fackelzug mit anschließendem Feuerwerk zeugten von einem großen Ereignis, das in der Nachkriegszeit mit allen Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam gefeiert wurde. Vor 75 Jahren, am 1. September 1949, erhielt Dillingen mit seinen damals rund 14 000 Einwohnern die Stadtrechte und wurde damit zur zwölften Stadt des Saarlandes.