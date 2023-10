Dillinger Stahlindustrie Blech für Offshore-Windpark kommt aus Dillingen

Beim Bau der Anlage von „Hollandse Kust Zuid 1-4“ sei zudem zum ersten Mal auch die umgebende Natur bei der Gestaltung des Windparks einbezogen worden. So sollen Wasserlöcher in den Fundamenten Unterschlupf für Meereslebewesen im Inneren der Turbinen bieten, und für den Bau des Kolkschutzes wurden Felsbrocken und Steine unterschiedlicher Größe verwendet, berichtet die Sprecherin weiter. An mehreren Kolkschutzanlagen wurden künstliche Felsenriffe angelegt, um sie für eine größere Anzahl von Fischen, Krebsen und Krustentieren attraktiver zu machen.