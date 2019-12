Kostenpflichtiger Inhalt: Almhütte Dillingen : Silvester gilt: Auf der Alm, da gibt’s koa Platzerl

Almwirt Karsten Otto (3. von links) mit seinem Hütten-Team sowie Susanne Pink (links) und Vera Caspar (2. von rechts), den beiden Geschäftsführerinnen eines Dillinger Unternehmens, bei der Firmenfeier in der Almhütte. Foto: Axel Künkeler

DILLINGEN Die Dillinger Almhütte hat einen „guten Zulauf“, berichtet Almwirt Karsten Otto. Bei etlichen Veranstaltung war’s oft „krachend voll“.

Noch bis Mitte Januar steht die Almhütte an ihrem traditionellen Platz mitten in der Fußgängerzone direkt am Odilienbrunnen in Dillingen. Seit Anfang Dezember hat es zahlreiche Gäste in die erstmals von Karsten Otto bewirtschaftete urige Hütte gezogen. Der Almwirt ist mit der „sehr guten Resonanz“ äußerst zufrieden.

Täglich hat es schon zum Frühstück „einen guten Zulauf“ gegeben, berichtet der Almwirt. Über den Tag ging es mit „40 bis 60 Mittagessen und abends durchschnittlich 30 Essen à la carte“ weiter. Zudem war bei etlichen Veranstaltungen die Hütte oft „krachend voll“. Jeden Freitagabend im Dezember gab es ein musikalisches Programm. Discjockeys legten auf zur Nikolaus-Party und zur Après-Ski-Party und am letzten Freitag im Advent sorgten die „Gipfel-Kraxler“ für gute Laune. Das Duo aus Rehlingen-Hemmersdorf, Arno Jacob und Salva Carramazza, nimmt das Publikum mit auf eine musikalische Reise, die vom „Winter Wonderland“ zum „Bett im Kornfeld“ führt. Bei den bekannten Stimmungsliedern wird mitgesungen und geklatscht.

Martin Dillinger (rechts) findet es wunderbar, im Kollegenkreis in der Almhütte zu feiern. Foto: Axel Künkeler

Info Am 11. Januar 2020 ist Schluss auf der Alm In den vergangenen fünf Jahren war die Almhütte bis an Silvester geöffnet. Die sechswöchige Öffnung bis zum 11. Januar 2020 sei ein Testlauf, sagt City-Manager Kai Hölscher: „Mal sehen, ob es auch im Januar noch angenommen wird.“ Almwirt Karsten Otto ist zuversichtlich, dass auch am letzten Öffnungstag nochmal viele Gäste kommen werden. Dann gibt’s ein Frühstück mit einigen Schmankerln und am Nachmittag lasse man es gemütlich ausklingen. Dann gönnt sich Karsten Otto mit seinem Team eine Woche Verschnaufpause, bevor er am 20. Januar sein Stammhaus „Linn’s Café“ wieder eröffnet, das während der Hüttenzeit geschlossen ist.

Auch an die kleinen Gäste hat Karsten Otto gedacht, ließ den Dillinger Zauberer Lukas Hefner seinen „Kinderzauber“ präsentieren. Eine Hütten-Modenschau gehörte ebenfalls zu dem sehr abwechslungsreichen Programm auf der Dillinger Alm. Besonders beliebt bei den Dillingern war das Frühstück an Heiligmorgen. „Da waren wir mit 70 Frühstücken komplett ausgebucht“, freut sich Karsten Otto über den Zuspruch.

Bei zahlreichen Firmenfeiern war die Dillinger Almhütte proppenvoll, das zeigt auch dieses Bild. Foto: Axel Künkeler

Auch für Silvester gibt es keinen freien Platz mehr in der Almhütte. Damit es kein Gedränge am kalt-warmen Büffet gibt, haben nur 50 Leute für den Silvesterabend reservieren können. Die Plätze sind schon seit Wochen restlos vergeben.

Die „Gipfelkraxler“ Arno Jacob und Salva Carramazza sorgten für Party-Stimmung in der Hütte. Foto: Axel Künkeler

Neben dem offiziellen Hütten-Programm gab es auch zwei Geburtstagsfeiern sowie zahlreiche Firmenfeiern in der Almhütte. Bereits zum dritten Mal nutzte ein Dillinger Stahlservice diese Möglichkeit und feierte mit 65 Mitarbeitern. „Das Feeling in der Almhütte gefällt uns gut, das Hütten-Ambiente bietet einen schönen Rahmen für unsere Betriebsfeier“, sagen die beiden Geschäftsführerinnen Susanne Pink und Vera Caspar. Mit einem „Glühwein-Empfang“ ging es am frühen Nachmittag los, bevor sich alle am rustikalen Büffet stärken konnten.

„Ei, wunderbar“, fand es auch Martin Dillinger richtig toll, im Kollegenkreis zu feiern. Es sei ein „schöner Jahresabschluss“, alle hätten viel Spaß dabei. Als er früher noch in Dillingen gewohnt habe, sei er fast jeden Abend in der Almhütte gewesen, aber auch von Düppenweiler aus geht es gemeinsam mit seiner Frau „möglichst oft“ zur Almhütte.

Zu den Stammgästen in der Almhütte zählt der Dillinger Rolf Schäfer: „Ich bin zwei-, dreimal in der Woche hier zum Mittagstisch“, erzählt er. Das Ambiente sei okay und die Bewirtschaftung gut, da könne er vom beruflichen Stress abschalten. Er lobt auch den Standort mitten in der Fußgängerzone: „Jede Idee, die Dillingen weiter bringt, ist gut.“

Zufrieden mit der Bilanz ist auch die Stadt Dillingen, der die Almhütte seit dem Jahr 2012 gehört. „Ich habe nur positives Feedback bekommen“, sagt Kai Hölscher. Der City-Manager lobt daher den Almwirt: „Karsten Otto trifft mit seinem Angebot ins Schwarze.“