Wahl 2019 : „Ein Bürgermeister im Wortsinne“

Dillingen Franz-Josef Berg beginnt seine dritte Amtszeit in der Hüttenstadt ganz feierlich.

„Aller guten Dinge sind drei“, findet der erste Beigeodnete der Stadt Dillingen, Stefan Schmitt, und das finden offenbar auch die Dillinger Wähler. Denn sie haben ihren Bürgermeister Franz-Josef Berg am 26. Mai zum zweiten Mal wiedergewählt. So konnte Schmitt dem Verwaltungschef in einer kleinen Feierstunde im Ratssaal des Dillinger Rathauses am Donnerstagabend seine dritte Ernennungsurkunde überreichen.

Die verbleibenden sechs Jahre will Berg dazu nutzen, erklärte er in seiner Antrittsrede, „zweifelsohne die Fortentwicklung der Innenstadt weiterzutreiben“, die seine bisherige Amtszeit prägt. Aber neben den zahlreichen baulichen Projekten in allen drei Stadtteilen steht auch ein digitalisierter Bürgerservice und das Radwegekonzept 2025 noch auf der Agenda und nicht zuletzt will Berg versuchen, mit Dillingen „nochmals neue Wege als Kunststadt zu gehen“; dabei soll das August-Clüsserath-Zentrum in der Stummstraße (ehem. Woolworth) eine Rolle spielen, kündigte er an.