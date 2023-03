Baustelle auf Autobahn : A8 bei Dillingen gesperrt – Polizei stellt sich erneut auf massive Staus im Berufsverkehr ein

Foto: Ruppenthal 25 Bilder Langer Stau auf der A8 zwischen Merzig und Dillingen

Dillingen Nach dem ersten Tag der neuen Baustelle auf der A8 bei Dillingen müssen sich Verkehrsteilnehmer am heutigen Mittwoch erneut auf massive Probleme einrichten. Die Polizei rechnet mit einer zugespitzten Situation bereits am frühen Morgen.

Die Arbeiten an der Fahrbahn auf der A8 bei Dillingen haben bereits am ersten Tag zu erheblichen Problemen geführt. Demnach staute sich der Verkehr nicht nur auf der betroffenen Strecke Richtung Neunkirchen auf etlichen Kilometern.

Auch auf den Umgehungsrouten herrschte Verkehrschaos bis in den Abend hinein. Stoßstange an Stoßstange standen Wagen in den Landkreisen Saarlouis und Merzig-Wadern. Darüber berichteten Augenzeugen und Polizei.

Bereits Probleme am frühen Morgen rund um die A8 bei Dillingen zu erwarten

Und letztere geht davon aus, dass sich das Bild am heutigen Mittwoch, 1. März, bereits zum morgendlichen Berufsverkehr wiederholen könnte. Das prophezeit ein Sprecher der polizeilichen Führungs- und Lagezentrale in Saarbrücken auf SZ-Anfrage.

Denn nach wie vor rollt der Verkehr wegen der Baustelle auf der Autobahn zwischen Dillingen-Mitte und Autobahndreieck Saarlouis über Umleitungen größtenteils durch die Dillinger Innenstadt. Aber auch Ortskundige, die andere Wege kennen, um dem Stau in der City zu entgehen, stießen am Dienstagabend an ihre Grenzen. Denn diese Straßen waren ebenfalls wegen des hohen Verkehrsaufkommens völlig überlastet und dadurch blockiert.

„An der grundsätzlichen Situation hat sich bisher nichts geändert“, begründet der Polizeisprecher seine Annahme, dass sich bereits am Morgen ähnlich wieder Staus bilden werden. Zurzeit werde aber an Plänen gearbeitet, die Lage zu entschärfen.

Lösungen für eine anderweitige Umleitung werden geprüft

Das kündigte bereits am Vortag Klaus Kosok von der zuständigen Autobahn-Gesellschaft in Neunkirchen an. Demnach wird geprüft, ob die L170 parallel zur betroffenen A8 zumindest tagsüber freigegeben werden kann. Zurzeit ist sie wegen Krötenwanderung ganztags gesperrt.

Noch ist keine Entscheidung darüber gefallen. Damit gilt nach Polizeiangaben zumindest für den Frühverkehr die bisherige Umleitung. Das betrifft jene, die in Richtung Neunkirchen unterwegs sind. Nach Merzig und Luxemburg ist die Autobahn frei.