Dillingen Dillinger Badegäste dürfen sich freuen

Das Ein-Meter- sowie Drei-Meter-Sprungbrett können weiterhin von den Badegästen genutzt werden. „Wir sind bereits in den Planungen für weitere Schritte im Dillinger Freibad und werden hier in der nächsten Zeit investieren“, so Berg. Die Stadt hat im Haushalt 2023 insgesamt 500 000 Euro für die Sanierung des Planschbeckens und des Kleinkinderbereichs sowie der zugehörigen Technik zur Verfügung gestellt.