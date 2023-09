Basketball Ein Pokal-Kracher zum Saisonstart

„Wir sehen uns als klaren Außenseiter. Als Aufsteiger ist das gegen den Meister normal. Für uns ist die Partie aber eine erste wichtige Standortbestimmung – und zu Hause ist vielleicht ja etwas drin“, sagt Diamonds-Trainer Rouven Behnke, der nach dem Aufstieg mit einem veränderten Aufgebot das Ziel Ligaverbleib in Angriff nimmt. Mit den Aufbauspielerinnen Lisa Lorenz, die in die USA an ein College gewechselt ist, und Lara Wirtz, die wegen ihres Abiturs kürzertritt und zum TV Bitburg ging, haben zwei Spielerinnen den Regionalliga-Vizemeister verlassen.