2. Basketball-Liga Der Dauerrivale ist diesmal angeschlagen

Die Korbjägerinnen der Dillingen Diamonds kämpfen in der 2. Bundesliga Süd um die Teilnahme an der Meisterrunde – und den damit verbundenen vorzeitigen Ligaverbleib. An diesem Samstag (17 Uhr, Sporthalle West) empfängt der Tabellenachte, der aktuell zwei Punkte vor der zweiten Mannschaft der Eisvögel Freiburg liegt, die Falcons Bad Homburg. Der Gegner ist ein Dillinger Dauerrivale der letzten Jahre – und hat sich zum echten Angstgegner für die Diamonds entwickelt.