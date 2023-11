2. Basketball-Liga Diamonds beenden ihre Niederlagen-Serie

Die Zweitliga-Basketballerinnen der Dillingen Diamonds haben nach drei Niederlagen in Folge in die Erfolgsspur zurückgefunden. Am Samstag feierte die Mannschaft von Trainer Rouven Behnke mit dem 64:53 (36:26)-Heimerfolg über die Sharks Würzburg ihren vierten Saisonsieg und rückte in der Tabelle der 2. Bundesliga Süd auf Rang sieben vor. Damit belegen die Diamonds den anvisierten Platz in den Playoffs, der den vorzeitigen Ligaverbleib bedeuten würde.