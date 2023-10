Basketball Achterbahnfahrt mit glücklichem Ausgang

Das erste Heimspiel in der 2. Basketball-Bundesliga Süd hielt für die Korbjägerinnen der Dillingen Diamonds eine kuriose Achterbahnfahrt bereit. Gegen die Rhein-Main Baskets zeigte das Team von Trainer Rouven Behnke am Samstag in der Dillinger Sporthalle West eine herausragende erste Hälfte. Die Gäste wussten gar nicht, wie ihnen geschieht.