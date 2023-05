Nicht das Wunschergebnis, aber gute Ausgangsbasis Diamonds klopfen an die Tür zur 2. Bundesliga

Die Basketballerinnen der Dillingen Diamonds stehen vor der Rückkehr in die 2. Bundesliga. Im ersten von zwei Aufstiegsspielen gegen die Basket Ladies Kurpfalz verschaffte sich das Team von Trainer Rouven Behnke am Samstag im Heimspiel in der Dillinger Sporthalle West eine gute Ausgangslage für das Rückspiel: Die Diamonds behielten vor rund 200 Zuschauern mit 57:47 (27:20) die Oberhand und nehmen ein ordentliches Polster mit ins zweite Duell, das am kommenden Samstag um 18 Uhr im Sportpark Leimen über die Bühne geht.