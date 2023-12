Basketball Herber Rückschlag nach der Pokal-Sensation

Drei Tage nach dem erstmaligen Einzug in ein Viertelfinale des DBBL-Pokals mussten die Basketballerinnen der Dillingen Diamonds im Heimspiel der 2. Bundesliga Süd einen Dämpfer im Kampf um die Playoff-Teilnahme hinnehmen. Gegen den Tabellendritten BasCats USC Heidelberg verlor das Team von Trainer Rouven Behnke am Samstag nach schwacher Angriffsleistung mit 47:60 (16:21) und bleibt nach der sechsten Niederlage im zehnten Spiel auf Rang acht, der gerade so für die Playoffs und den direkten Ligaverbleib reichen würde.