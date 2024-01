Basketball In der Ausweichhalle klappt es halt

Die Saarlouiser Kreissporthalle bleibt für die Zweitliga-Basketballerinnen der Dillingen Diamonds ein gutes Pflaster. Nach vier Niederlagen in Folge feierten sie in der Ausweichhalle am Samstag einen 69:46 (45:22)-Sieg über München Basket und schafften den Anschluss an den anvisierten achten Platz, der die Teilnahme an den Playoffs und den Ligaverbleib mit sich bringen würde. Beim fünften Sieg im 13. Saisonspiel legten die Diamonds vor etwa 200 Zuschauern mit einer starken ersten Halbzeit die Basis. Sie knüpften nahtlos an ihre couragierte Vorstellung im DBBL-Pokalviertelfinale gegen Bundesligist Angels Nördlingen (58:82) drei Tage zuvor an. Vor allem Spielführerin Myrielle Platte war in der ersten Halbzeit nicht zu bremsen und hatte zur Pause bereits 20 von am Ende 25 Punkten auf dem Konto.