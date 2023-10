Basketball „Es müssen ja nicht gerade die Royals sein“

Die Basketballerinnen der Dillingen Diamonds haben ihren guten Saisonstart mit dem erstmaligen Achtelfinal-Einzug im DBBL-Pokal veredelt. Der Zweitliga-Aufsteiger feierte am Samstag in der Saarlouiser Kreissporthalle einen 68:66 (42:33)-Zittersieg über den Ligarivalen ASC Theresianum Mainz und wartet nun gespannt auf den Gegner in der Runde der letzten 16. „So weit waren wir im Pokal noch nie“, freute sich Kapitänin Myrielle Platte, die mit 18 Zählern gleichauf mit der US-Amerikanerin Maeve Carroll beste Diamonds-Werferin war: „Es müssen nicht unbedingt die Saarlouis Royals sein, die hatten wir ja schon letztes Jahr. Wir nehmen es aber einfach, wie es kommt“, sagte sie zu den Wünschen für die nächste Runde.