Basketball Mit Selbstvertrauen ins Schlüsselspiel

Es läuft bei den Basketballerinnen der Dillingen Diamonds: Drei Siege in Folge hat das Team von Trainer Rouven Behnke in der Südstaffel der 2. Bundesliga eingefahren – und jetzt die große Chance, im zweiten Heimspiel in Folge einen wichtigen Schritt zur anvisierten Playoff-Teilnahme zu machen: An diesem Samstag (17 Uhr, Sporthalle West) empfängt der Tabellenachte mit dem MTV Stuttgart den Hauptrivalen um den letzten Playoff-Platz acht. Die Gäste haben als Tabellenneunter einen Sieg weniger als Dillingen – aber auch noch ein Nachholspiel. „Das ist ein ähnlich wichtiges Spiel wie zuletzt gegen Schwabach. Wenn wir gewinnen, können wir uns sogar weiter nach oben orientieren“, sagt Behnke zur Bedeutung der Partie.