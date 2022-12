Basketball-Regionalliga der Damen : Mehr Spitzenspiel geht nicht

Dillingen Die ungeschlagenen Diamonds treten am Sonntag bei Tabellenführer Bad Homburg an.

Das Beste kommt zum Schluss, heißt es an diesem Sonntag zum Hinrunden-Abschluss in der Basketball-Regionalliga der Frauen. Die SG Saarlouis-Dillingen gastiert um 18 Uhr bei der HTG Bad Homburg II zum absoluten Gipfeltreffen. Beide Teams haben alle zehn bisherigen Partien gewonnen und machen den Titel wohl unter sich aus.

Während Spitzenreiter Bad Homburg zuletzt mit einem beeindruckenden 88:55-Heimsieg über den Ligadritten MJC Trier aufwartete und dem Gegner die zweite Niederlage beibrachte, musste die SG eine Zwangspause einlegen. Der ASC Theresianum Mainz II sagte das Gastspiel in Dillingen wegen Spielermangel kurzfristig ab. Die Punkte gingen kampflos an die Diamonds – ein Umstand, den Trainer Rouven Behnke zwiegespalten sieht. „Dadurch sind wir vielleicht ein wenig aus dem Rhythmus gekommen“, sagt er. Andererseits konnten seine (nur wenigen) Spielerinnen so kleinere Blessuren auskurieren.