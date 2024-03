Basketball „Ausgangslage spricht klar für uns“

Die Zweitliga-Basketballerinnen der Dillingen Diamonds wollten sich im letzten Heimspiel der regulären Saison in der 2. Bundesliga Süd Selbstvertrauen für die anstehende Abstiegsrunde holen – doch trotz der Unterstützung durch knapp 250 Zuschauer in der Sporthalle West gelang das am Samstag nicht. Gegen die DJK Bamberg mussten sich die Diamonds mit 56:70 (27:33) geschlagen geben. Sie beenden die Hauptrunde mit acht Siegen und 14 Niederlagen. Der zehnte Tabellenplatz und dass die Diamonds drei Siege und eine Niederlage in die sogenannten „Playdowns“ mitnehmen – das stand schon vor dem Spiel gegen die DJK Bamberg fest.