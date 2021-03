Basketball : Diamonds peilen Heimsieg an

DILLINGEN „Wir haben in dieser Woche wirklich gut gearbeitet, vor allem im Bereich der Verteidigung. Ich hoffe, dass sich dieser Eindruck auch auf das Spiel überträgt“, sagt Rouven Behnke, der Trainer der Zweitliga-Basketballerinnen der SG Saarlouis-Dillingen.

Nach der Heimniederlage vor einer Woche gegen die Rhein-Main Baskets (64:89) bietet sich seinem Team an diesem Samstag die Gelegenheit, es wieder besser zu machen. Um 17.30 Uhr empfangen die Diamonds die Baskets Schwabach in der Sporthalle West in Dillingen – und damit einen Gegner, mit dem sie in diesem Jahr bereits gute Erfahrungen gemacht haben: Im Januar feierte Saarlouis-Dillingen beim 65:40-Erfolg in Bayern seinen höchsten Zweitliga-Sieg überhaupt. Allerdings sei dieser erste Vergleich kein Maßstab mehr, so Behnke: „Schwabach hat sich zwischenzeitlich mit einer Amerikanerin verstärkt und vier seiner letzten fünf Spiele gewonnen.“