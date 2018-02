später lesen Kurs Basiskurs in Programmierlogik Teilen

Extra für Teilnehmer, die noch keine systematischen Kenntnisse in der Programmierung haben, wurde ein Basiskurs Programmierlogik konzipiert. Er vermittelt die typischen Ablaufstrukturen und die wichtigsten Datenstrukturen, die in der IT-Praxis benötigt werden. Die im Kurs erarbeiteten Programme werden am PC getestet. Der Kurs läuft ab Mittwoch, 28. Februar, von 18.30 bis 21.30 Uhr im KBBZ, Hinterstraße 11 und kostet 200 Euro. red