Musikszene : Gesinge, Gesaufe und Getanze im Keller

Dillingen Die fünfköpfige Piratenband Tortuga aus Dillingen hat eine neue CD und feiert das mit ihren Fans.

„Wir haben euch heute zum Gesinge, Getanze und Gesaufe eingeladen“, verkündete Tina Gebhard alias Captain Mary Read, Sängerin und Kopf der Piratenband Tortuga, in der hauseigenen Kellerbar. Die platzte aus allen Nähten, Freunde, Förderer, vor allem aber Fans der handgemachten Musik der mittlerweile fünfköpfigen Band waren der Einladung in den Heimathafen nach Dillingen gefolgt.

Aus dem anfänglichen Musikprojekt des Paares ist längst eine Piratenband geworden, die live, wie etwa am 23. November in Saarbrücken, aber auch auf CD durch mitreißende Piratenmusik bestens unterhält. Bisher, erklärte Tina Gebhard, begeisterte Tortuga mit englischsprachigen Songs die Fans. Für eine neue Fangruppe – die Kinder – kommt die Band nun auch mit deutschen Texten daher, mit dem „Tortuga-for-Kids“-Album „Leinen los“. In Saarbrücken, versprach Gebhard, wird es mehr davon zu hören geben. „Natürlich haben uns auch unsere beiden eigenen Kinder dazu inspiriert. Denn auch Kinder sollten eine Auswahl an möglichst vielen Musikrichtungen haben“, erklärte sie. Töchterchen Helena ist übrigens auf der CD auch schon im Kinderchor zu hören.