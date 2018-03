später lesen VHS Dillingen Autocad Autocad bei der VHS lernen Teilen

Autocad-Software wird zum Zeichnen, Konstruieren und Berechnen sowie für 3-D-Drucker eingesetzt. Der CAD-S­pezialist Harald Kolbusch vermittelt in einem Kurs der VHS Dillingen die wichtigsten Qualifikationen von der interaktiven Zeichnungserstellung über Bemaßung, Layersteuerung und Abfragefunktionen bis zur Ausgabe von Zeich­nungen. Der Kurs umfasst zehn Termine und startet am Mittwoch, 7. März, um 18.30 Uhr im VHS-Hauptgebäude, De-Lenoncourt-Straße 5, in Dillingen. Kursgebühr: 525 Euro. (Startgarantie ab zwei Personen).