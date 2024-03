Dillingen Ausstellung gibt Geflüchteten ein Gesicht

Fluchtwege, verschiedene Symbole oder Sprüche, die zum Nachdenken anregen – Schülerinnen und Schüler der Schule am Römerkastell hatten vergangenen Donnerstag den Boden in einem Teil der Stummstraße mit Kreide bunt bemalt. Eingebettet war die Kunstaktion in die Wanderausstellung „An(ge)kommen. Augenblicke. Begegnungen. Geschichten.“ Die Ausstellung beleuchtet Themen wie Flucht und Fluchtursachen und gibt dabei Geflüchteten ein Gesicht und eine Stimme, heißt es in einer Mitteilung.