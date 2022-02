Zusammenarbeit mit Recycling-Hersteller Eldan : Der Dillinger Reifenrecycler Pyrum hat neuen Kooperationspartner

Info

Die Pyrum Innovations AG produziert mit ihrer Pyrolyse-Technologie aus Altreifen Rohstoffe wie Öl, Gas und Koks. Das Verfahren funktioniert energieautark und spart nach Unternehmensangaben bis zu 98 Prozent der üblicherweise bei der Entsorgung von Altreifen anfallenden CO 2 -Emissionen ein. Darüber hinaus forscht Pyrum nach eigenen Angaben an neuen Input-Stoffen und an neu zu produzierenden Rohstoffen. Dafür wurde das Unternehmen ausgezeichnet. Bei den Recircle Awards gewann Pyrum in der Kategorie Best Tyre Recycling Innovation und war für den großen Preis des Mittelstandes vom Bundesland Saarland nominiert.